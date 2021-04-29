«Сан-Хосе» обыграл «Аризону», Барабанов набрал одно очко

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. Российский нападающий Александр Барабанов отметился результативной передачей. Защитник Никита Кныжов завершил встречу с коэффициентом полезности "-2".
За «Сан-Хосе» забивали Фил Кессел и Юхан Ларссон. Российский защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности "-1".
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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