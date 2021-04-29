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«Сан-Хосе» обыграл «Аризону», Барабанов набрал одно очко

«Сан-Хосе» обыграл «Аризону», Барабанов набрал одно очко
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. Российский нападающий Александр Барабанов отметился результативной передачей. Защитник Никита Кныжов завершил встречу с коэффициентом полезности "-2".

За «Сан-Хосе» забивали Фил Кессел и Юхан Ларссон. Российский защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности "-1".

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2021, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кейн (Барабанов, Гертл) – 01:12' (5x5)   2:0 Балцерс (Кутюр, Леонард) – 10:06' (5x5)   3:0 Лабанк (Труэ, Грегор) – 14:08' (5x5)   3:1 Кессел (Шмальц, Келлер) – 15:47' (6x5)   3:2 Ларссон (Яльмарссон, Хант) – 24:40' (5x5)   4:2 Гертл (Ферраро, Кутюр) – 59:23' (en)
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