Сушинский о составе сборной России: странное решение. Толчинский достоин быть в команде

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что ни один из игроков омского клуба не был вызван в расположение национальной сборной России.



«Странные решения по поводу Толчинского и Ковальчука. Если по поводу Ильи я не уверен до конца, то Сергей достоин играть в сборной.



Из НХЛ жду пока только Артемия Панарина. Если ему задать вопрос «Вы отказываетесь играть за сборную?», то я не думаю, что Артемий скажет, что отказывается. Про других будем говорить, когда кто-то освободится из своих клубов», — сказал Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



Один из главных претендентов на вызов в национальную команду в составе омичей, Дамир Шарипзянов, не был вызван в сборную после травмы руки, полученной в серии с ЦСКА.



Напомним, накануне завершилась финальная серия Кубка Гагарина, в которой со счётом 4-2 сильнее оказался омский «Авангард».



Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Ни один из игроков омского «Авангарда» не получил вызов в сборную России