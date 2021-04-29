Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

Стали известны лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов финальной серии в четырёх номинациях, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарём впервые в карьере был признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший с командой четыре победы в шести матчах. По воротам Грубеца было нанесено 179 бросков, из которых он отразил 94,97%. Коэффициент надёжности составил 1,49. Грубец стал первым чешским вратарём, принявшим участие в финальной серии Кубка Гагарина.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 2 (2+0) очка. Шайба в пятом матче серии стала победной для его команды. Шарипзянов в среднем проводил 24 минуты и 17 секунд на льду, заблокировал 13 бросков (лучший результат серии).

Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Рид Буше («Авангард»), набравший 4 (3+1) очка в шести матчах и ставший лучшим снайпером финальной серии. Буше проводил в среднем на льду 20 минут и 17 секунд, нанес 15 бросков, совершил 10 силовых приёмов, заблокировал пять бросков.

Лучшим новичком во второй раз в этом плей-офф стал Клим Костин («Авангард»), набравший 2 (1+1) очка. Костин проводил в среднем на льду 17 минут и 32 секунды, нанёс 11 бросков, совершил 22 силовых приёма (лучший результат серии), заблокировал шесть бросков, и пять раз на нём нарушали правила.

Работал на стекольном заводе, а потом стал тренером-чемпионом. В чём феномен Боба Хартли?
В «Авангарде» магия канадца тоже сработала.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021