Стали известны лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов финальной серии в четырёх номинациях, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарём впервые в карьере был признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший с командой четыре победы в шести матчах. По воротам Грубеца было нанесено 179 бросков, из которых он отразил 94,97%. Коэффициент надёжности составил 1,49. Грубец стал первым чешским вратарём, принявшим участие в финальной серии Кубка Гагарина.



Лучшим защитником впервые в карьере стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 2 (2+0) очка. Шайба в пятом матче серии стала победной для его команды. Шарипзянов в среднем проводил 24 минуты и 17 секунд на льду, заблокировал 13 бросков (лучший результат серии).



Лучшим нападающим впервые в карьере был признан Рид Буше («Авангард»), набравший 4 (3+1) очка в шести матчах и ставший лучшим снайпером финальной серии. Буше проводил в среднем на льду 20 минут и 17 секунд, нанес 15 бросков, совершил 10 силовых приёмов, заблокировал пять бросков.



Лучшим новичком во второй раз в этом плей-офф стал Клим Костин («Авангард»), набравший 2 (1+1) очка. Костин проводил в среднем на льду 17 минут и 32 секунды, нанёс 11 бросков, совершил 22 силовых приёма (лучший результат серии), заблокировал шесть бросков, и пять раз на нём нарушали правила.