MVP Кубка Гагарина Толчинский спел под гитару «Выхода нет»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский после победы в Кубке Гагарина под гитару спел хит российской группы «Сплин» «Выхода нет».

Вчера, 28 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителями Кубка Гагарина.



Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.



Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).