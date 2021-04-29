Толчинский мощно отпраздновал чемпионство, оскорбив бывший клуб. Осталась обида на ЦСКА?

С момента победы «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина прошло ещё меньше суток, но триумф омичей начал обрастать некоторыми острыми подробностями.



Так, форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский не сумел сдержать эмоций после победы над ЦСКА в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Во время раздачи автографов на улице игрок ответил на скандирование «Омский „Авангард“ нецензурной кричалкой в адрес московского ЦСКА.

«Стегать коней, стегать (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)», — выкрикнул Толчинский несколько раз в толпу. Болельщики армейцев восприняли эти слова как оскорбление, в результате чего в комментариях на спортивных сайтах и в социальных сетях развернулись многочисленные обсуждения.

Сергей – выпускник школы ЦСКА. Он выступал в составе московского клуба с 2018-го по 2020 год, но стать лидером армейцев за этим два сезона не сумел. В каждом из чемпионатов его «опускали» в ВХЛ, и Толчинский суммарно провёл 10 матчей за «Звезду». Остаться в ЦСКА у форварда не получилось, и в мае 2020 года он подписал двухлетний контракт с «Авангардом», а нынешней весной был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 встречах плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сергей обыграл свой бывший клуб, забросив «золотую» шайбу в шестом матче финала, и этот сюжет, конечно, придал случившемуся дополнительного «перчика».



Агент нападающего Шуми Бабаев призвал не нагнетать страстей вокруг тех слов, сказанных после финала. Объяснить их легко — победное шампанское, выплеск эмоций от победы, а кроме этого — вероятная обида на то, что форварду не удалось год назад остаться в ЦСКА.

«Я сам — болельщик ЦСКА. Я понимаю его чувства, но не вижу в этом никакой проблемы, тут не нужно делать никаких выводов. Все игроки были уже в разгорячённом состоянии, это эмоции. Понятно, что они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему», — сказал Бабаев в интервью «Чемпионату».

Толчинский: ЦСКА — это родной дом, но в Америке я ещё не всё сказал Воспитанник ЦСКА поделился впечатлениями от сезона в АХЛ и мыслями о возможном возвращении в Россию.

Фото: hawk.ru

Сам Толчинский, когда делал последнюю попытку закрепиться в НХЛ в системе «Каролины», высказывался о ЦСКА максимально уважительно.

«КХЛ — это отличная, сильная лига. Я за ЦСКА слежу — это дом родной, достаточно часто смотрю матчи, в том числе в плей-офф. Прочитал, что президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что клуб заинтересован в возвращении всех своих воспитанников на родину. Это очень приятно», — говорил форвард весной 2018 года.



Конечно, столь неприятных слов в адрес бывшего клуба, сказанных после победы, стоило бы избежать. Но и понять 26-летнего нападающего можно. Тем более что он выиграл и индивидуальный приз MVP, и Кубок Гагарина, а победителей, как известно, не судят.