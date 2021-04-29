Овечкин пропустит третий матч «Вашингтона» подряд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит третий матч подряд из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Том Гуллитти в «Твиттере». «Вашингтон» в ночь на 30 апреля сыграет с «Питтсбург Пингвинз».



«Овечкин не выходил на лёд сегодня утром. Кажется, он пропустит третью игру подряд», — говорится в посте.

Россиянин пропустил уже два матча подряд из-за травмы, причём в обоих их них «Кэпиталз» одержал победы. В этих встречах на месте Овечкина в звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном играет Даниэль Спронг. В первом матче форвард оформил дубль (6:3), а во втором – принёс победу (1:0).



Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.