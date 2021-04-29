Артемий Панарин поздравил «Авангард» с победой в Кубке Гагарина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в «сториз» в своём «инстаграме» поздравил омский «Авангард» с победой в Кубке Гагарина.
«Авангард, с победой!» — подписал «сториз» с фотографией команды Панарин.
Вчера, 28 апреля, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителями Кубка Гагарина.
Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.
Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).
- 29 апреля 2021
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