«Капризова пытаются дискредитировать». Вышински вновь заступился за российского хоккеиста

Обозреватель американской телекомпании ESPN Грег Вышински ответил на заявления о том, что ситуации нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с получением «Колдера» несопоставимы.

«Вы правы, мне следовало выбрать Альфредссона. Или Малкина. Или Овечкина. Или на самом деле любой из других случаев, когда победители «Колдера» играли в профессиональной лиге. Это не было проблемой до того, как Панарин победил Макдэвида. А теперь является проблемой в попытке дискредитировать Капризова», — написал Вышински на своей странице в «Твиттере».

Ранее Вышински иронично ответил на слова комментатора TSN Горда Миллера о том, что приз лучшему новичку сезона в НХЛ нельзя давать форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову из-за игры в профессиональной лиге — в КХЛ. Журналист ESPN привёл пример Мэттьюса, который в сезоне-2015/2016 выступал за «Цюрих Лайонс» в Швейцарии, а в сезоне-2016/2017 выиграл «Колдер» в НХЛ.