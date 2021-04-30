«Капризова пытаются дискредитировать». Вышински вновь заступился за российского хоккеиста

Обозреватель американской телекомпании ESPN Грег Вышински ответил на заявления о том, что ситуации нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса с получением «Колдера» несопоставимы.
«Вы правы, мне следовало выбрать Альфредссона. Или Малкина. Или Овечкина. Или на самом деле любой из других случаев, когда победители «Колдера» играли в профессиональной лиге. Это не было проблемой до того, как Панарин победил Макдэвида. А теперь является проблемой в попытке дискредитировать Капризова», — написал Вышински на своей странице в «Твиттере».
Ранее Вышински иронично ответил на слова комментатора TSN Горда Миллера о том, что приз лучшему новичку сезона в НХЛ нельзя давать форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову из-за игры в профессиональной лиге — в КХЛ. Журналист ESPN привёл пример Мэттьюса, который в сезоне-2015/2016 выступал за «Цюрих Лайонс» в Швейцарии, а в сезоне-2016/2017 выиграл «Колдер» в НХЛ.
- 30 апреля 2021
-
17:18
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:36
-
16:31
-
15:59
-
15:52
-
15:45
-
15:33
-
14:56
-
14:54
-
14:46
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:09
-
12:30
-
12:27
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:13
-
10:59
-
10:52
-
10:49
-
09:59
-
09:55
-
09:35
-
08:44
-
08:39
-
07:11