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Мичков оформил натуральный хет-трик за 15 минут на юниорском ЧМ-2021

Мичков оформил натуральный хет-трик за 15 минут на юниорском ЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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В эти минуты во Фриско на стадионе «Комерика-центр» проходит матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Германии встречается со сборной России.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 4:0 в пользу российской сборной. Голами отличились Данила Юров и хет-трик на счету Матвея Мичкова. Примечательно, что Мичков забросил три шайбы подряд во втором периоде. Для этого ему понадобилось 15 минут.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» ИИХФ.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео гола Мичкова можно в «твиттере» Хоккей России.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021
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