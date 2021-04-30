Орлов забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Это в два раза больше, чем в прошлом

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:2.

За «Питтсбург» забивали Каспери Капанен и Фредерик Годро. В составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши и российский защитник Дмитрий Орлов. Отметим, Орлов забил восьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Это уже в два раза больше, чем за весь прошлым сезон, когда он записал в свой актив 4 гола.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.