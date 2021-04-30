«Айлендерс» разгромил «Рейнджерс», у Панарина «-2»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Леонид Камаров, Оливер Вальстрём, Энтони Бовиллье и Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов оформил шат-аут, совершил 18 сейвов. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Форварды Виталий Кравцов и Павел Бучневич также не набрали очков в этой встрече. Голкипер Игорь Шестёркин пропустил 3 гола и совершил 23 сейва.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.