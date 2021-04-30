«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», несмотря на гол Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме победил «Миннесоту Уайлд», счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Бле, Тайлер Бозак, Марко Сканделла и Райан О’Райлли (2). Российский форвард Иван Барбашёв за 11.57 на площадке заработал показатель полезности «+1».

За «Миннесоту» голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Виктор Раск и Кирилл Капризов. Российский форвард забросил шайбу на последней минуте основного времени и перевёл игру в овертайм.

Следующий матч 2 мая команды проведут между собой на площадке «Блюз», затем «Сент-Луис» 4 и 6 мая примет «Анахайм Дакс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет дома с «Вегас Голден Найтс».