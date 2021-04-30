«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», несмотря на гол Капризова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме победил «Миннесоту Уайлд», счёт встречи – 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Бле, Тайлер Бозак, Марко Сканделла и Райан О’Райлли (2). Российский форвард Иван Барбашёв за 11.57 на площадке заработал показатель полезности «+1».
За «Миннесоту» голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Виктор Раск и Кирилл Капризов. Российский форвард забросил шайбу на последней минуте основного времени и перевёл игру в овертайм.
Следующий матч 2 мая команды проведут между собой на площадке «Блюз», затем «Сент-Луис» 4 и 6 мая примет «Анахайм Дакс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет дома с «Вегас Голден Найтс».
НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бле (Крюг, Шварц) – 03:14' (5x5) 0:2 Бозак – 27:34' (4x5) 0:3 Сканделла (Кайру) – 30:55' (5x5) 1:3 Эрикссон Эк (Фолиньо, Гринвей) – 37:01' (5x5) 2:3 Фиала (Раск) – 42:21' (5x5) 2:4 О'Райлли (Перрон, Крюг) – 46:16' (5x4) 3:4 Раск (Фиала) – 55:21' (5x5) 4:4 Капризов (Фиала, Сперджен) – 59:08' (6x5) 4:5 О'Райлли (Кайру) – 63:43' (3x3)
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