Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», несмотря на гол Капризова

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», несмотря на гол Капризова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме победил «Миннесоту Уайлд», счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Бле, Тайлер Бозак, Марко Сканделла и Райан О’Райлли (2). Российский форвард Иван Барбашёв за 11.57 на площадке заработал показатель полезности «+1».

За «Миннесоту» голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Кевин Фиала, Виктор Раск и Кирилл Капризов. Российский форвард забросил шайбу на последней минуте основного времени и перевёл игру в овертайм.

Следующий матч 2 мая команды проведут между собой на площадке «Блюз», затем «Сент-Луис» 4 и 6 мая примет «Анахайм Дакс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет дома с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Бле (Крюг, Шварц) – 03:14' (5x5)   0:2 Бозак – 27:34' (4x5)   0:3 Сканделла (Кайру) – 30:55' (5x5)   1:3 Эрикссон Эк (Фолиньо, Гринвей) – 37:01' (5x5)   2:3 Фиала (Раск) – 42:21' (5x5)   2:4 О'Райлли (Перрон, Крюг) – 46:16' (5x4)   3:4 Раск (Фиала) – 55:21' (5x5)   4:4 Капризов (Фиала, Сперджен) – 59:08' (6x5)   4:5 О'Райлли (Кайру) – 63:43' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021