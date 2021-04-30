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Сборная Беларуси разгромила Латвию на ЮЧМ-2021

Сборная Беларуси разгромила Латвию на ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси разгромила Латвию со счётом 6:2. Встреча прошла в Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр».

В составе белорусской команды голы забили Фёдор Николаеня, Данила Климович (2), Егор Клавдиев, Илья Морозов и Мирослав Михалёв. В составе латвийской команды заброшенными шайбами отметились Мартинс Лавиньш и Райнерс Дарзиньш.

U18 ЧМ-2021. Группа A
30 апреля 2021, пятница. 04:00 МСК
Беларусь U18
Окончен
6 : 2
Латвия U18
1:0 Николаеня (Аношко, Сидоров) – 02:24' (5x5)   2:0 Климович (Кузьмин, Сидоров) – 20:49' (5x3)   3:0 Клавдиев (Сазанович, Кузьмин) – 22:59' (5x5)   3:1 Лавиньш (Пурмалис, Озолиньш) – 23:33' (5x4)   4:1 Климович (Кузьмин) – 38:26' (5x4)   5:1 Морозов (Игнатенко, Лошко) – 49:55' (5x5)   6:1 Михалёв (Сидоров) – 57:19' (en)   6:2 Дарзиньш – 58:41' (5x5)

Ранее на турнире в рамках группы А белорусы уступили Швеции (1:5) и обыграли Швейцарию (7:1). Латвийцы потерпели поражения от швейцарцев (2:4) и от канадцев (2:4). Заключительный матч группового этапа сборная Беларуси проведёт с Канадой, а латвицы сыграют со шведами. Обе встречи пройдут 2 мая.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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