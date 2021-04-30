Роман Ротенберг сообщил о решении проблем с визами США для хоккеистов

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал новость о том, что посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз. По словам Ротенберга, это никак не повлияет на российских хоккеистов.



«Мы уже работаем в этом режиме. Официально, да, сегодня, а так до этого то же самое было. Что касается сборных команд, мы получили визы в другом пункте. И вот сейчас юношеская сборная полетела в США на чемпионат мира. Мы работали с нашим МИДом через другое консульство.



Не выдавали визы они уже давно, поэтому это ничего для нас не меняет. Будем искать другие варианты для получения виз. Это сложный путь, но, тем не менее, как показала ситуация сейчас, работа коллег МИДа США, МИДа России, всё возможно. Работа продолжается в штатном режиме, несмотря на эту ситуацию», — приводит слова Романа Ротенберга «РБК-Спорт».