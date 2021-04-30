Борис Михайлов: раз Ковальчук так говорит, значит, в НХЛ его ждут

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможном переходе нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.
«Ковальчук решил продолжить в НХЛ, флаг ему в руки, я только приветствую. Раз Илья так говорит, значит, в НХЛ его ждут. Если нет, то появится у нас, вот и всё. Во время чемпионата в НХЛ не было места, а сейчас он вновь востребован. Разве это плохо? Это хорошо.
Возраст? Ковальчук же сам себе дорогу выбирает. Если вдруг там что-то сорвётся, возьмут ли его снова? Значит, Илья уверен, что ещё может играть и продолжать карьеру. Я это только приветствую», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, что хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт омского клуба. Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ.
- 30 апреля 2021
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