Олег Евенко перейдёт из «Трактора» в «Спартак»

Белорусский защитник «Трактора» Олег Евенко продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



По информации источника, «Спартак» договорился о контракте с двухметровым 30-летним белорусским защитником «Трактора». Скоро о подписании будет объявлено официально.



Олег Евенко — воспитанник минской «Юности». Свою профессиональную карьеру он начал в 2008 году в Германии в юношеской команде клуба «Крефельд». В этом же году Евенко выступил за юниорскую сборную Беларуси на чемпионате мира в первом дивизионе. С 2009 года он начал играть в американской юниорской лиге USHL за команду «Фарго». С сезона-2014/2015 Евенко начал играть в АХЛ, в которой сменил несколько команд — «Адирондак», «Лэйк Эри» (в 2016-м команда переименована в «Кливленд») и «Стоктон».

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