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Чехович дебютирует за «Сан-Хосе» в матче с «Колорадо»

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович дебютирует за основную команду «Шаркс» в матче с «Колорадо Эвеланш», который состоится 1 мая в 4:00 мск, сообщает журналист Куртис Пашелка.

В текущем сезоне форвард провёл 43 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 34 очка: забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два гола в четырёх матчах.

Помимо КХЛ, игрок выступал в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Шаркс» «Сан-Хосе Барракуда». Сыграл 17 встреч и набрал семь очков (2+5).

Чехович был выбран «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде драфта НХЛ-2017, заняв 212-е место в общем зачёте.

В текущем сезоне НХЛ «Шаркс» с 45 очками занимает шестое место в таблице Западного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.