«Авангард» продлил контракт с Береглазовым

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов продлил контракт с клубом на два года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

После победы в Кубке Гагарина — 2021 Береглазов стал трёхкратным победителем турнира. Ранее хоккеист дважды выигрывал титул в составе магнитогорского «Металлурга».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков: забросил три шайбы и отдал 17 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 24 матча и семь очков (1+6).

«Авангард» занял второе место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф. В Кубке Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), «Металлург» (4-2), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2). Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский.