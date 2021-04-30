«Авангард» продлил контракт с Береглазовым
Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов продлил контракт с клубом на два года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
После победы в Кубке Гагарина — 2021 Береглазов стал трёхкратным победителем турнира. Ранее хоккеист дважды выигрывал титул в составе магнитогорского «Металлурга».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 57 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 очков: забросил три шайбы и отдал 17 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 24 матча и семь очков (1+6).
«Авангард» занял второе место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф. В Кубке Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), «Металлург» (4-2), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2). Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский.
Что произойдёт с «Авангардом» в межсезонье. Кто покинет чемпионскую команду?
Ковальчук намерен вернуться в НХЛ. Бобков, Секач, Потапов и Стась должны уйти, а Буше пока не продлил контракт. «Ястребом» станет Жарков.
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