Что произойдёт с «Авангардом» в межсезонье. Кто покинет чемпионскую команду?

Ковальчук намерен вернуться в НХЛ. Бобков, Секач, Потапов и Стась должны уйти, а Буше пока не продлил контракт. «Ястребом» станет Жарков.

28 апреля «Авангард» впервые в истории клуба стал чемпионом КХЛ. В шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Боба Хартли переиграли ЦСКА (1:0) и спустя 17 лет вернули в Омск золотые медали чемпионата России. Для некоторых игроков этот матч стал последним в составе «ястребов». Разбираемся, какие изменения произойдут в чемпионской команде в межсезонье, которое официально стартует уже 1 мая, когда откроется окно переходов в КХЛ.

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Вратари

Продолжит карьеру в клубе: Шимон Грубец.

Покинет команду: Игорь Бобков.

Пополнит состав: Василий Демченко.

29-летний Грубец перебрался в «Авангард» по ходу нынешнего сезона в результате обмена с «Куньлунь Ред Стар». Изначально переход чешского вратаря вызвал большой скепсис в экспертной среде. Многие задавались вопросом – чем голкипер одной из худших команд лиги может помочь команде, ставящей перед собой чемпионские задачи? К тому же на контрактах в клубе уже находились Бобков и Эмиль Гарипов. Однако Грубец сначала убрал из клуба Гарипова, а затем вчистую выиграл конкуренцию и у Бобкова.

«Я до сих пор не верю». Грубец перешёл в «Авангард», чтобы тащить Омск в плей-офф Видимо, по мнению руководства «ястребов», Игорь Бобков и Эмиль Гарипов с этой задачей справиться не смогут.

Звёздный час Шимона наступил в финале с ЦСКА, где чех сыграл в лучший хоккей своей жизни. Чего стоят только два последних матча серии, в которых уроженец Вимперка не пропустил ни одной шайбы. Очевидно, что в межсезонье руководству «ястребов» придётся значительно пересмотреть финансовые условия по контракту с вратарём, ведь действующее соглашение истекает сегодня. Деньги на новый контракт «Авангард» высвободит в том числе благодаря уходу из клуба Игоря Бобкова, чьё соглашение должно быть расторгнуто.

Сообщается, что Игорь продолжит карьеру в «Ак Барсе», а на его место омский клуб подпишет Василия Демченко. 27-летний россиянин в этом сезоне пытался пробиться в «Монреаль Канадиенс», но не смог себя проявить даже в фарм-клубе канадцев в АХЛ. За весь сезон Демченко сыграл всего три матча в АХЛ и в межсезонье наверняка вернётся в Россию, где будет перезапускать свою карьеру на минимальных финансовых условиях. Таким образом, вратарскую бригаду «ястребов» в новом сезоне должны образовать Грубец и Демченко.

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Защитники

Игроки на действующих контрактах: Дамир Шарипзянов, Алексей Емелин, Максим Чудинов.

Контракты истекают: Алексей Береглазов, Семён Чистяков, Вилле Покка, Оливер Каски, Кирилл Готовец, Максим Гончаров и Алексей Соловьёв.

Генменеджеру «ястребов» Алексею Волкову придётся серьёзно поломать голову над тем, как вписать всех защитников в платёжную ведомость. На действующих контрактах находятся всего трое игроков обороны – это Дамир Шарипзянов, Алексей Емелин и Максим Чудинов. Со всеми остальными хоккеистами нужно вести переговоры о продлении контрактов.

В первую очередь, «ястребам» нужно продлевать соглашение с топовым финским защитником Оливером Каски. По опубликованной информации, в этом сезоне финн играл за 35 млн рублей и своей игрой показал, что заслуживает куда более серьёзной суммы. По слухам, речь идёт о повышении контракта на 20 млн рублей.

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Необходимо сохранять и его соотечественника Вилле Покку, который принёс очень много пользы при игре в меньшинстве. Вне всяких сомнений, останутся в «Авангарде» 19-летний Семён Чистяков и белорусский защитник Кирилл Готовец, ставший одним из главных открытий в плей-офф.

Что касается Максима Гончарова, то он сыграл в плей-офф всего восемь матчей, но один из его силовых приёмов сыграл важную роль в итоговой победе омичей. В последнем матче серии с ЦСКА Гончаров вывел из игры третьего центрфорварда армейской команды Андрея Светлакова. Скорее всего, Максим получит предложение о продлении контракта на скромных условиях.

Целесообразно ли оставлять в команде Алексея Береглазова — большой вопрос, как и по контракту Максима Чудинова, который слишком много времени пропускает из-за травм. Не удивлюсь, если эти хоккеисты покинут «Авангард», чтобы разгрузить платёжку.

Нападающие

Игроки на действующих контрактах: Денис Зернов, Корбан Найт, Сергей Толчинский.

Продлили контракты: Наиль Якупов, Арсений Грицюк, Андрей Мишуров.

Контракты истекают: Рид Буше, Павел Дедунов, Илья Каблуков, Никита Комаров, Клим Костин (в аренде), Алексей Потапов, Иржи Секач, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Александр Хохлачёв, Егор Чинахов.

Покинул команду: Илья Ковальчук

Пополнит команду: Владимир Жарков.

Бросается в глаза, что контракты до 2022 года до настоящего момента имели на руках всего трое форвардов чемпионской команды. Со всеми остальными хоккеистами нужно проводить новые переговоры. Накануне агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Рида Буше, сообщил, что у форварда есть варианты с продолжением карьеры в Национальной хоккейной лиге.

У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ

Рид стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре за омский клуб. В плей-офф Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков. Его возможный уход может оказаться болезненным для омской команды. Впрочем, по информации наших коллег, боссы «ястребов» уже нашли замену американцу на тот случай, если он решит уйти.

Интересная ситуация складывается с форвардом Климом Костиным. Этот нападающий находится в «Авангарде» на правах аренды из клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». Молодой россиянин провёл лучший сезон в своей карьере, раскрывшись под руководством Боба Хартли. По нашей информации, Клим хотел бы остаться в «ястребах» ещё на один сезон, но этот вопрос находится в абсолютной компетенции «блюзменов».

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Что касается 38-летнего Ильи Ковальчука, то буквально час назад стало известно о его уходе из команды. Ветеран российского хоккея стал «ястребов» в декабре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». Опция автоматического продления контракта могла вступить в силу в это межсезонье, но по словам генерального менеджера омского клуба Алексея Волкова, игрок принял решение снова попытать счастье за океаном. Ковальчук по-прежнему грезит мечтой о завоевании Кубка Стэнли, и никак не хочет с ней расставаться.

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Совершенно точно «Авангард» будет расставаться с чешским форвардом Иржи Секачем, который в плей-офф плотно застолбил за собой роль шестого легионера и в финальной серии не сыграл ни одной секунды. Также близки к уходу из команды форварды четвёртого звена – Андрей Стась и Алексей Потапов. Им на смену приходит теперь уже бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков, с которым будет подписан двухлетний контракт на общую сумму в 75 млн рублей. Есть спрос на рынке и на Павла Дедунова, но приоритетом для него является продление контракта с «Авангардом».

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В свою очередь, Александр Хохлачёв очень близок к возвращению в «Спартак», из которого он уходил, не сработавшись с Олегом Знарком. Теперь московским клубом руководит новый тренер – и нет никаких предпосылок для срыва этого трансфера. К тому же уход Хохлачёва не станет проблемой для «Авангарда», где Александр проявил себя не очень ярко. Белорусский нападающий Никита Комаров должен получить предложение о новом контракте, а пропустивший плей-офф из-за проблем со здоровьем Наиль Якупов это самое предложение уже получил и подписал новый контракт.

«Авангард» продлит контракт с Якуповым. В плей-офф он не сыграл ни одного матча

Предстоит «Авангарду» серьёзно поработать над сохранением в своих рядах Кирилла Семёнова и Егора Чинахова. Без Кирилла уже невозможно представить себе состав «ястребов», а Чинахову вряд ли стоит спешить с отъездом за океан после первого удачного сезона на взрослом уровне.