Брагин: в сборной России могут появиться и игроки «Авангарда». Мы анализируем ситуацию
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал невызов хоккеистов «Авангарда» в национальную команду.
«Действительно ли не вызваны в сборную игроки «Авангарда»? Тренерский штаб всегда думает насчёт всех кандидатов. Мы анализируем ситуацию, держим руку на пульсе, поэтому могут и из «Авангарда» появиться игроки в сборной», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, что 1 мая в городе Биль сборная России проведёт ещё один матч со швейцарцами.
Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Брагин: соперник свежий, а сборная России под нагрузкой. Мы готовимся к чемпионату мира
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