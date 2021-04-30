«Авангард» продлил контракт с нападающим Яремчуком

Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый двусторонний контракт сроком на два года с нападающим Александром Яремчуком, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за «Авангард» и фарм-клуб омичей новокузнецкий «Металлург».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 11 матчей. В регулярке Высшей хоккейной лиги нападающий сыграл 19 игр и набрал семь очков: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. В плей-офф у хоккеиста девять очков (3+6) в 13 встречах.

«Авангард» занял второе место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф. В Кубке Гагарина омичи обыграли «Автомобилист» (4-1), «Металлург» (4-2), «Ак Барс» (4-3) и ЦСКА (4-2). Автором победной шайбы стал Сергей Толчинский.