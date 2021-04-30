Якупов: меня пугали, что дальнейшая карьера под вопросом

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о проблемах со здоровьем.



«С конца января у меня были проблемы со здоровьем, поэтому я не мог полноценно тренироваться. Хорошо, что вовремя выявили эту ситуацию. Благодарен клубу, что в непростой момент не оставили меня, откликались на любые просьбы. Благодаря клубу я обследовался у лучших врачей, всё было очень слаженно. Непростое время, я был на грани. Были мысли определённые… Меня пугали, что под вопросом карьера дальнейшая, и такое тоже было



Старался эти мысли убирать как мог, команда сильно поддерживала. Всё шло хорошо, и перед шестой игрой с ЦСКА мне уже дали допуск. Потихоньку начал тренироваться



Я не хотел уходить, не хотел ни с кем больше вести переговоры. Благодарен клубу, мне очень нравится здесь находиться. В Балашихе ничего страшного нет, очень удобное место. Клуб пошёл мне навстречу, не побоялся, за обследования с меня ни копейки не взял. Я не мог отдать дань клубу, но подписал новый контракт не из-за того, что меня вылечили, а потому, что мне здесь нравится», — цитируют Якупова «РИА Новости».

«Авангард» официально объявил о продлении контракта с Наилем Якуповым