Якупов: меня пугали, что дальнейшая карьера под вопросом

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о проблемах со здоровьем.
«С конца января у меня были проблемы со здоровьем, поэтому я не мог полноценно тренироваться. Хорошо, что вовремя выявили эту ситуацию. Благодарен клубу, что в непростой момент не оставили меня, откликались на любые просьбы. Благодаря клубу я обследовался у лучших врачей, всё было очень слаженно. Непростое время, я был на грани. Были мысли определённые… Меня пугали, что под вопросом карьера дальнейшая, и такое тоже было
Старался эти мысли убирать как мог, команда сильно поддерживала. Всё шло хорошо, и перед шестой игрой с ЦСКА мне уже дали допуск. Потихоньку начал тренироваться
Я не хотел уходить, не хотел ни с кем больше вести переговоры. Благодарен клубу, мне очень нравится здесь находиться. В Балашихе ничего страшного нет, очень удобное место. Клуб пошёл мне навстречу, не побоялся, за обследования с меня ни копейки не взял. Я не мог отдать дань клубу, но подписал новый контракт не из-за того, что меня вылечили, а потому, что мне здесь нравится», — цитируют Якупова «РИА Новости».
- 30 апреля 2021
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