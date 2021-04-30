Первый канал покажет матчи чемпионата мира по хоккею

Первый канал в прямом эфире покажет матчи чемпионата мира по хоккею, который состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

В телевизионном эфире зрители увидят четыре матча сборной России на групповом этапе и все игры плей-офф с участием россиян.

21 мая Первый канал покажет встречу России и Чехии. Начало — в 16:05 мск.

22 мая россияне встретятся с Великобританией в 16:05 мск.

29 мая сборная России сыграет с командой Швейцарии в 16:05 мск.

31 мая россияне встретятся со шведами. Начало — в 20:05 мск.

Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее стало известно, что IIHF одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.