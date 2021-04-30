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Павел Турбин подпишет контракт с «Торпедо»

Павел Турбин подпишет контракт с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Павел Турбин покинет клуб и подпишет контракт с «Торпедо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В текущем сезоне хоккеист провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 13 очков: забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач.
Напомним, что Турбин выступает за «Амур» с сезона 2017/2018. Ранее хоккеист играл за «Зауралье», «Ладу», «Ижсталь» и «Автомобилист».

В прошедшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги «Амур» занял десятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Напомним, что Кубок Гагарина-2021 выиграл омский «Авангард» и впервые стал победителем турнира. Омичи в финальной серии обыграли ЦСКА в шести матчах, а победную шайбу запросил самый ценный игрок плей-офф – Сергей Толчинский.

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