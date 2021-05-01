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Галиев попрощался с «Ак Барсом», в составе которого провёл последние четыре сезона

Галиев попрощался с «Ак Барсом», в составе которого провёл последние четыре сезона
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Станислав Галиев попрощался с «Ак Барсом», в составе которого провёл последние четыре сезона.

«Дорогой „Ак Барс“!!! Я безумно счастлив и горд, что мне выпала честь выступать в этом клубе четыре года, с гордостью выходить на лёд с гербом Татарстана на груди! Дорогие болельщики, у нас были победы и поражения, но вы всегда были с нами и всегда поддерживали нас, самые громкие гостевые сектора это ВЫ!!!

Хочу поблагодарить весь наш персонал (врачам, массажистам, точильщикам и т.д) который всегда помогали мне! Это были незабываемые четыре сезона в моей жизни. Я повстречал не только новых друзей в раздевалке, на льду, но и в жизни! Я буду очень скучать...», — написал Галиев в своём «инстаграме».

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