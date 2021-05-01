«Спартак» сделал квалификационные предложения 17 игрокам

«Спартак» на официальном сайте сообщил о завершившихся и действующих контрактах игроков, а также о квалификационных предложениях клуба.



Игроки, у которых истёк срок действия контрактов:



Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Лукаш Радил, Робин Ганзл, Илья Зубов, Евгений Кулик, Андрей Кутейкин, Йори Лехтеря, Анатолий Никонцев, Алексей Гришин, Илья Аркалов, Александр Торченюк, Артём Фёдоров, Павел Чернов, Михаил Юньков, Павел Медведев, Илья Кляузов, Богдан Львутин, Антон Мишаков, Дмитрий Александров, Илья Селин.



Игроки с действующим контрактом:



Вратари: Дмитрий Куликов, Платон Задорожный, Павел Канаев;

Защитники: Яков Рылов, Дмитрий Вишневский, Андрей Зубарев, Александр Никишин, Никита Соколов, Владислав Чуркин, Сергей Умников, Евгений Белов, Илья Гаврилов, Алексей Егоров, Вениамин Королёв, Дмитрий Ромко;

Нападающие: Сергей Широков, Илья Талалуев, Максим Цыплаков, Мартин Бакош, Евгений Сорокин, Захар Шабловский, Даниэль Усманов, Данил Авершин, Никита Бородаенко, Даниил Булыгин, Алексей Дедов, Егор Добров, Данила Сачков, Михаил Иванов, Матвей Коковин, Олег Корчагин, Иван Ларионов, Андрей Легалин, Александр Лунин, Егор Маклозян, Руслан Новрузов.



До 30 апреля «Спартак» сделал квалификационные предложения 17 хоккеистам системы клуба:



Вратари: Андрей Сковронский, Александр Трушков, Павел Хомченко;

Защитники: Эмиль Юсе, Артём Сериков, Аким Тришин (принял предложение), Юрий Козловский, Дамир Мусин;

Нападающие: Антон Злобин, Владислав Кара, Михаил Котляревский, Егор Круженков, Максим Баин, Илья Павлюков, Антон Первов, Дмитрий Силантьев, Кирилл Тагиров.



Напомним, квалификационное предложение — это предусмотренный регламентом способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом.

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