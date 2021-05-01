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Защитник Хольм и нападающие Расмуссен и Нестрашил покинули «Металлург»

Защитник Хольм и нападающие Расмуссен и Нестрашил покинули «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Филип Хольм, а также нападающие Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил покинули команду, сообщается на официальной странице уральского клуба в «Инстаграме».

У всех троих 30 апреля закончились контракты, и новых соглашений этим иностранцам предложено не будет.

Ранее появилась информация о том, что Нестрашилом недовольны в роли центра в ведущих звеньях, Хольм и Расмуссен также не оправдали возложенных ожиданий.

Хольм выступал за «Металлург» один сезон, провёл 34 матча и набрал 16 очков за результативность (4+12). Расмуссен играл за «Магнитку» с сезона-2018/2019, а в текущем сезоне набрал 21 очко в 48 встречах (13+8). Нестрашил провёл в «Металлурге» два сезона. В текущем форвард сыграл 66 матчей, забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач.

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