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Трансферы КХЛ, переходы, таблица на сегодня, открытие трансферного окна в КХЛ — онлайн-трансляция

Открытие трансферного окна в КХЛ
Андрей Гуров Павел Панышев
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Открытие трансферного окна в КХЛ! Всё о главных сделках! LIVE
Обмены, переходы, подписания контрактов – в нашей онлайн-трансляции.
Хоккей / КХЛ 0
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию главных переходов и сделок в Континентальной лиге. Напомним, контракты игроков действуют до 30 апреля, а это значит, что с 1 мая можно официально оформлять все трансферы и обмены. Мы, как и обычно, начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными новостями.

На Буше огромный спрос, Зарипов останется в «Ак Барсе». Главные инсайды КХЛ
В Казани грядут большие изменения, а «Спартак» начинает формировать состав.
«Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым
Live Павел Панышев

«Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым

«Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Наилем Якуповым. Помимо Якупова, контракты с омским клубом также продлили нападающий Арсений Грицюк и вратарь Андрей Мишуров.

Якупов заключил односторонний контракт сроком на два года, Грицюк и Мишуров – двусторонние на два года каждый.

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15:42 Павел Панышев

Рассказываем о грядущих обменах и подписаниях заранее, заостряя своё внимание на наиболее интересных моментах.

На Буше огромный спрос, Зарипов останется в «Ак Барсе». Главные инсайды КХЛ
В Казани грядут большие изменения, а «Спартак» начинает формировать состав.
15:34 Павел Панышев

Мы собрали главные вопросы накануне важнейшего события русского хоккейного межсезонья. И на многие смогли дать конкретные ответы.

Где окажутся Буше и Кагарлицкий? 12 главных вопросов перед открытием трансферного окна КХЛ
И на многие из них уже есть ответы.
15:33 Павел Панышев

Кроме того, магнитогорский «Металлург» подпишет контракты с нападающим Павлом Акользиным и защитником Алексеем Маклюковым.

Есть новости и из Казани. «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Соглашение подписано по схеме «1+1» – до конца сезона-2022/2023 в случае успешного выступления команды.

15:32 Павел Панышев

Российский специалист Борис Миронов назначен на пост главного тренера московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. Миронов сменит на этом посту Олега Знарка, с которым клуб принял решение не продлевать контракт.

Ещё нам стало известно, что «Авангард» продлит контракт с 27-летним нападающим Наилем Якуповым.

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