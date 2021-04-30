Открытие трансферного окна в КХЛ! Всё о главных сделках! LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию главных переходов и сделок в Континентальной лиге. Напомним, контракты игроков действуют до 30 апреля, а это значит, что с 1 мая можно официально оформлять все трансферы и обмены. Мы, как и обычно, начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными новостями.
«Авангард» продлил контракт с Наилем Якуповым
«Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Наилем Якуповым. Помимо Якупова, контракты с омским клубом также продлили нападающий Арсений Грицюк и вратарь Андрей Мишуров.
Якупов заключил односторонний контракт сроком на два года, Грицюк и Мишуров – двусторонние на два года каждый.
Рассказываем о грядущих обменах и подписаниях заранее, заостряя своё внимание на наиболее интересных моментах.
Мы собрали главные вопросы накануне важнейшего события русского хоккейного межсезонья. И на многие смогли дать конкретные ответы.
Кроме того, магнитогорский «Металлург» подпишет контракты с нападающим Павлом Акользиным и защитником Алексеем Маклюковым.
Есть новости и из Казани. «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Соглашение подписано по схеме «1+1» – до конца сезона-2022/2023 в случае успешного выступления команды.
Российский специалист Борис Миронов назначен на пост главного тренера московского «Спартака», сообщает пресс-служба клуба. Миронов сменит на этом посту Олега Знарка, с которым клуб принял решение не продлевать контракт.
Ещё нам стало известно, что «Авангард» продлит контракт с 27-летним нападающим Наилем Якуповым.
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