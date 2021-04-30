Открытие трансферного окна в КХЛ! Всё о главных сделках! LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию главных переходов и сделок в Континентальной лиге. Напомним, контракты игроков действуют до 30 апреля, а это значит, что с 1 мая можно официально оформлять все трансферы и обмены. Мы, как и обычно, начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными новостями.