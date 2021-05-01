«Сибирь» подписала контракты с нападающими Литовченко и Голубевым

«Сибирь» подписала контракты с нападающими Вячеславом Литовченко и Денисом Голубевым, сообщается на официальном сайте команды.

С 31-летним Литовченко заключён однолетний контракт.

Форвард дебютировал в КХЛ в 2009 году, отыграл за родной «Амур» 10 сезонов, а в 2018 году перебрался в Екатеринбург. В «Автомобилисте» провел три сезона (по настоящий момент). Литовченко пять раз играл в розыгрыше Кубка Гагарина (26 матчей, 9 (6+3) очков). В регулярных сезонах КХЛ форвард сыграл 469 матчей, набрав 111 очков (50+61).



29-летний Голубев является воспитанником магнитогорского «Металлурга», а начал свой профессиональный путь в «Ак Барсе» в 2009 году, где играл по 2017 год. За это время поменял «Ак Барс» на один сезон: 2014/2015 отыграл за «Ладу».



В ходе сезона 2017/2018 перешёл в «Амур», где и находился по настоящее время.



Прошлый сезон стал для Голубева самым успешным в КХЛ: в 52 матчах он набрал 25 очков (9+16).