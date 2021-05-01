Заварухин пополнил тренерский штаб «Автомобилиста»

Николай Заварухин перешёл в «Автомобилист», сообщается на официальном сайте екатеринбуржской команды.

Специалист стал помощником главного тренера «Автомобилиста» Билла Питерса.

30 апреля у Заварухина истёк контракт с «Сибирью».



Заварухин возглавлял «Сибирь» с 2019 года.



В сезоне-2020/2021 команда не вышла в плей-офф в 4-й раз за последние пять сезонов, заняв 9-е место в таблице Восточной конференции.



Отметим, что Заварухин уже входил в тренерский штаб «Автомобилиста» с 2016 по 2019 год.



«Автомобилист» в сезоне-2020/2021 занял 7-е место в регулярном чемпионате. В плей-офф команда вылетела от «Авангарда» (1-4 в серии) в первом раунде. Контракт главного тренера клуба из Екатеринбурга Билла Питерса рассчитан ещё на один сезон.