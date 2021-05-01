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«Торпедо» подписало Тянулина. На просмотр приглашены Е. Бабенко и Микулович

«Торпедо» подписало Тянулина. На просмотр приглашены Е. Бабенко и Микулович
Хоккей / КХЛ 0
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«Торпедо» объявило о подписании двустороннего контракта с форвардом Артуром Тянулиным, завершавшим минувший сезон в Германии, сообщается на официальном сайте команды.

В 32 матчах за «Крефельд» 24-летний игрок набрал 29 (13+16) очков при показателе полезности «-5». Ранее воспитанник «Ак Барса» не играл в КХЛ.

На просмотр приглашены защитник Александр Микулович и форвард Егор Бабенко.

24-летний Микулович, серебряный призер МЧМ-2016 в составе сборной России, в минувшем сезоне играл в ВХЛ за «Буран», набрав 6 (3+3) очков в 24 матчах. В КХЛ он провел 7 матчей за «Куньлунь» в сезоне-2017/18, а еще в активе имеет 3 сезона в ECHL.

24-летний Бабенко провел прошлый сезон в клубе ВХЛ «Рубин». В 16 играх плей-офф он набрал 15 (7+8) очков. Также на счету нападающего 34 (14+20) очка в регулярном чемпионате.

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