MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский вызван в сборную России

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение национальной сборной, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».

Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании.

Сейчас сборная России проводит матчи Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии, в городе Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Напомним, что в финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах. В решающей встрече победную шайбу забросил экс-форвард армейцев Сергей Толчинский. По итогам Кубка Гагарина хоккеист стал самым ценным игроком турнира.