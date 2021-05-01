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MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский вызван в сборную России

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский вызван в сборную России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение национальной сборной, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».

Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании.

Сейчас сборная России проводит матчи Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии, в городе Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Напомним, что в финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах. В решающей встрече победную шайбу забросил экс-форвард армейцев Сергей Толчинский. По итогам Кубка Гагарина хоккеист стал самым ценным игроком турнира.

Сборная пугает. Основной состав России проиграл Швейцарии за месяц до ЧМ
Да, пока в команде нет хоккеистов из НХЛ, но у команды Валерия Брагина всё равно уйма работы.
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