MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский вызван в сборную России
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение национальной сборной, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».
Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании.
Сейчас сборная России проводит матчи Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии, в городе Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Напомним, что в финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах. В решающей встрече победную шайбу забросил экс-форвард армейцев Сергей Толчинский. По итогам Кубка Гагарина хоккеист стал самым ценным игроком турнира.
Сборная пугает. Основной состав России проиграл Швейцарии за месяц до ЧМ
Да, пока в команде нет хоккеистов из НХЛ, но у команды Валерия Брагина всё равно уйма работы.
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