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Защитник «Авангарда» Шарипзянов пропустит месяц из-за травмы

Защитник «Авангарда» Шарипзянов пропустит месяц из-за травмы
Хоккей / КХЛ 0

Медицинский штаб сборной получил информацию из «Авангарда» по состоянию здоровья Дамира Шарипзянова, сообщается на официальной странице Федерации хоккея России в «Твиттере».

Защитник вынужден будет пропустить месяц.

Ранее ФХР сообщила, что Шарипзянов не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы, полученной в плей-офф КХЛ.

После Шарипзянов опроверг информацию, что его не вызывали в сборную России из-за травмы.

Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

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Да, пока в команде нет хоккеистов из НХЛ, но у команды Валерия Брагина всё равно уйма работы.
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