Агент Чинахова: в «Авангарде» Егору даже медаль не оставили, сейчас новую заказали

Агент Шуми Бабаев прокомментировал отъезд своего подопечного Егора Чинахова в Северную Америку.



«Готов Чинахов к НХЛ или нет — решит только жизнь. Принято взвешенное решение, исходящее из многих факторов. Пообщавшись с руководством «Коламбуса», мы приняли такое решение. У нас с ними был очень честный диалог. Было понятно, что если что-то вдруг не заладится, — хотя мы об этом даже думать не хотим, основная задача — попасть в состав, — то никаких проблем с арендой в Омск не будет. Мы знаем и понимаем, куда едем.



Расскажу другую историю. Вы знаете, что я всегда борюсь за уважительное отношение к хоккеистам. Теперь пусть мне омские болельщики и все остальные ответят. Мы официально объявляли, что будем принимать решение о продолжении карьеры на следующий день после последней встречи. Сегодня уже 1 мая. Как вы думаете, за эти дни после окончания плей-офф со мной кто-либо связывался о его продолжении карьеры в «Авангарде»? Говорили нам: «Друзья, давайте подумаем, встретимся, переговорим»? Я понимаю — празднование, все были сильно заняты, но никто не выходил на связь. Как считаете, это нормально?



Значит, не заинтересованы в хоккеисте. Это первый момент. Второй момент. Единственный человек, с которым я переговорил в раздевалке, — это Боб Хартли, который сказал: «Подумайте, останьтесь. Ещё год я с ним поработаю и помогу стать лучше». Хартли — единственный человек, который позвонил из раздевалки и поздравил Егора с кубком. И после того, как он объявил о том, что уезжает, он также позвонил, поздравил, поблагодарил и сказал, что уважает его решение и будет помогать чем может. Это нормально?



Всё это время Егор был в отеле рядом с ареной. Скажите, пожалуйста, Егор заслужил медаль? А потрогать кубок и поднять его над головой за все эти три дня? К сожалению, ни того, ни другого не было. Ему даже медаль не оставили. Как я узнал у одного из сотрудников, ему не хватило медали. Ему её никто не принёс. Сейчас ему заказали новую медаль. Вот он болеет — так принесите парню кубок, дайте его потрогать, поцеловать, поднять над головой. Он что, прокажённый? Это справедливо? Никто на это ничего не скажет. Вот вам и всё отношение клуба к игроку. Не представляю, чтобы такое было возможно в другой команде. Хартли — единственный человек, который помнит, что у него есть такой игрок Чинахов.



Это решение взвешенное и правильное. Можно сколько угодно говорить, что мы его приняли давно. Вы меня знаете, что если бы мы давно приняли решение, у него в паспорте стояла бы американская виза и он уже улетел», — сказал Бабаев в прямом эфире YouTube-канала издания «Спорт-экспресс».

Чинахов стал игроком «Коламбуса»