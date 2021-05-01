Брагин: говорили же, что следим. Дали Толчинскому отдохнуть, сейчас пригласили в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал вызов в сборную нападающего «Авангарда» и лучшего игрока плей-офф КХЛ Сергея Толчинского.

«У игроков, которые остались в Новогорске, небольшие повреждения. Толчинский? Мы же говорили, что следим и думаем. Дали ему отдохнуть, а сейчас пригласили. Он будет выполнять такие же функции, какие он выполняет и в Омске», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, ранее нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский был вызван в расположение национальной сборной. Он присоединится к команде 3 мая на общекомандном тестировании.

В финале плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА в шести матчах. В решающей встрече победную шайбу забросил экс-форвард армейцев Сергей Толчинский. По итогам Кубка Гагарина хоккеист стал самым ценным игроком турнира.