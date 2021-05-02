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Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021

Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречалась с национальной командой Чехии. Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров. Единственный гол за сборную Чехии забил Якуб Кос.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа B
02 мая 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Россия U18
Окончен
11 : 1
Чехия U18
1:0 Мичков (Чибриков, Новиков) – 01:22' (5x5)   2:0 Полтапов – 13:10' (5x5)   3:0 Мирошниченко (Юров) – 17:39' (5x4)   4:0 Коромыслов (Юров, Чибриков) – 30:53' (5x5)   4:1 Кос (Моравец, Брабенец) – 32:28' (5x5)   5:1 Кателевский (Лазутин, Грудинин) – 33:44' (5x5)   6:1 Полтапов (Иванцов, Мичков) – 38:45' (5x4)   7:1 Мичков (Полтапов, Иванцов) – 45:50' (5x5)   8:1 Свечков (Юров) – 47:00' (5x5)   9:1 Свечков (Чибриков, Мирошниченко) – 51:45' (5x4)   10:1 Юров – 57:19' (5x5)   11:1 Мичков (Квочко) – 58:48' (5x5)
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