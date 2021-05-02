Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-2»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Энтони Бовиллье и ещё один гол в свой актив записал Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов отразил 30 бросков. Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов завершили встречу с коэффициентом полезности «-2». Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев пропустил 3 гола и совершил 22 сейва.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.