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Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-2»

Шат-аут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-2»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Энтони Бовиллье и ещё один гол в свой актив записал Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов отразил 30 бросков. Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов завершили встречу с коэффициентом полезности «-2». Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев пропустил 3 гола и совершил 22 сейва.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бовиллье (Бейли, Ледди) – 04:39' (5x5)   2:0 Барзал (Бейли) – 16:22' (5x5)   3:0 Бовиллье (Нельсон, Бейли) – 21:02' (5x5)
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