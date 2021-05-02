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Дебютный гол Гусева за «Флориду» помог его команде одержать победу над «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отметились Энтони Дюклер (дубль), Никита Гусев, Александр Барков и Оуэн Типпетт. За «Чикаго» отличились Коннор Мёрфи, Алекс Дебринкэт, Кирби Дак и Доминик Кубалик.

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Для Гусева эта шайба стала дебютной в составе «Флориды», в игре с «Чикаго» он провёл на льду 12 минут 19 секунд и заработал показатель полезности «+1». Его одноклубник – Григорий Денисенко набрал 2-е (0+2) очко в НХЛ, проведя на площадке – 12.54.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 35.

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.