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Дебютный гол Гусева за «Флориду» помог его команде одержать победу над «Чикаго»

Дебютный гол Гусева за «Флориду» помог его команде одержать победу над «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отметились Энтони Дюклер (дубль), Никита Гусев, Александр Барков и Оуэн Типпетт. За «Чикаго» отличились Коннор Мёрфи, Алекс Дебринкэт, Кирби Дак и Доминик Кубалик.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Для Гусева эта шайба стала дебютной в составе «Флориды», в игре с «Чикаго» он провёл на льду 12 минут 19 секунд и заработал показатель полезности «+1». Его одноклубник – Григорий Денисенко набрал 2-е (0+2) очко в НХЛ, проведя на площадке – 12.54.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 35.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дюклер (Беннетт, Форслинг) – 07:54' (5x5)   0:2 Гусев (Ломберг, Гудас) – 22:30' (5x5)   1:2 Мёрфи (Коннолли, Годетт) – 35:19' (5x4)   2:2 Дебринкэт (Годетт, Митчелл) – 36:11' (5x5)   2:3 Барков (Форслинг, Дюклер) – 39:53' (5x5)   2:4 Дюклер (Барков, Денисенко) – 40:28' (5x5)   2:5 Типпетт (Беннетт) – 40:59' (5x5)   3:5 Дак (Курашев, Хагель) – 52:28' (5x4)   4:5 Кубалик (Кейн, Дебринкэт) – 59:42' (6x5)

В параллельном матче «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Барабанов (Гертл, Карлссон) – 24:25' (5x4)   1:1 Маккиннон (Тимминс, Рантанен) – 33:08' (5x5)   2:1 Бураковски (Комфер) – 36:06' (5x5)   3:1 Немет (Макар) – 49:05' (5x5)   3:2 Кутюр – 49:55' (5x5)   4:2 Рантанен – 55:34' (5x5)   4:3 Гертл – 57:47' (6x5)
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