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«Миннесота» одержала волевую победу над «Сент-Луисом». У Капризова – 43-е очко в сезоне

«Миннесота» одержала волевую победу над «Сент-Луисом». У Капризова – 43-е очко в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме – 4:3.

К концу 1-го периода хоккеисты «Сент-Луиса» вели 2:0 благодаря голам Джордана Кайру и Самуеля Бле. В следующей 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами – за «Миннесоту» отличилися Матс Цуккарелло, а за «Сент-Луис» Дэвид Перрон. В 3-м периоде игрокам «Уайлд» удалось отыграться, дважды поразив ворота Джордана Биннингтона, по голу на счету Нико Штурма и Юнаса Бродина. Точный бросок Кевина Фиалы принёс хозяевам победу в этом матче.

Капризов провёл на льду 20 минут 16 секунд и заработал 43-е (23+20) очко в сезоне, продемонстрировав показатель полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру – 17:00' (5x5)   0:2 Бле (Бозак, Бортуццо) – 18:49' (5x5)   1:2 Цуккарелло (Капризов, Дамба) – 26:53' (5x5)   1:3 Перрон (Миккола, О'Райлли) – 32:41' (5x5)   2:3 Штурм (Бродин) – 54:09' (5x5)   3:3 Бродин (Фиала, Сперджен) – 59:00' (6x5)   4:3 Фиала (Цуккарелло, Раск) – 62:16' (3x3)

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» в овертайме сломил сопротивление «Даллас Старз» — 1:0. У Антона Худобина 33 отражённых броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 0
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Хаула (Экхольм) – 63:32' (4x4)
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