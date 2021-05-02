«Миннесота» одержала волевую победу над «Сент-Луисом». У Капризова – 43-е очко в сезоне

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме – 4:3.
К концу 1-го периода хоккеисты «Сент-Луиса» вели 2:0 благодаря голам Джордана Кайру и Самуеля Бле. В следующей 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами – за «Миннесоту» отличилися Матс Цуккарелло, а за «Сент-Луис» Дэвид Перрон. В 3-м периоде игрокам «Уайлд» удалось отыграться, дважды поразив ворота Джордана Биннингтона, по голу на счету Нико Штурма и Юнаса Бродина. Точный бросок Кевина Фиалы принёс хозяевам победу в этом матче.
Капризов провёл на льду 20 минут 16 секунд и заработал 43-е (23+20) очко в сезоне, продемонстрировав показатель полезности «+1».
В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» в овертайме сломил сопротивление «Даллас Старз» — 1:0. У Антона Худобина 33 отражённых броска.
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