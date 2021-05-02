Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Семь очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Калгари»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (1+2), Итан Бир, Джош Арчибальд и Дарнелл Нурс. Автором единственной заброшенной шайбы «Калгари» стал Джонни Годро.

Отметим, что форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер.

В других матчах игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 6:2, а «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме победил «Аризону Койотс» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.