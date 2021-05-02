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Семь очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Калгари»

Семь очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (1+2), Итан Бир, Джош Арчибальд и Дарнелл Нурс. Автором единственной заброшенной шайбы «Калгари» стал Джонни Годро.

Отметим, что форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 04:46' (5x4)   2:0 Бир (Макдэвид, Драйзайтль) – 07:19' (5x5)   2:1 Годро (Ткачук, Танев) – 30:48' (5x5)   3:1 Арчибальд (Драйзайтль, Макдэвид) – 58:54' (en)   4:1 Нурс (Арчибальд, Драйзайтль) – 59:34' (en)

В других матчах игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 6:2, а «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме победил «Аризону Койотс» со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Зеграс (Комтуа, Ларссон) – 07:44' (5x5)   2:0 Хайнен (Ларссон, Фаулер) – 32:33' (5x5)   3:0 Делорье (Грант, Хайнен) – 33:09' (5x5)   4:0 Джонс (Хайнен, Драйсдейл) – 41:48' (4x4)   4:1 Лемье (Уокер) – 43:51' (5x5)   5:1 Ларссон (Фаулер) – 45:14' (5x5)   6:1 Комтуа (Зеграс, Терри) – 51:10' (5x5)   6:2 Бьёрнфот (Кемпе, Атанасиу) – 58:12' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 мая 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Зеграс (Комтуа, Ларссон) – 07:44' (5x5)   2:0 Хайнен (Ларссон, Фаулер) – 32:33' (5x5)   3:0 Делорье (Грант, Хайнен) – 33:09' (5x5)   4:0 Джонс (Хайнен, Драйсдейл) – 41:48' (4x4)   4:1 Лемье (Уокер) – 43:51' (5x5)   5:1 Ларссон (Фаулер) – 45:14' (5x5)   6:1 Комтуа (Зеграс, Терри) – 51:10' (5x5)   6:2 Бьёрнфот (Кемпе, Атанасиу) – 58:12' (5x5)

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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