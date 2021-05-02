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Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Сборная России обыграла команду Чехии на юниорском чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 11:1 в пользу россиян. Благодаря этому успеху российские хоккеисты заняли второе место в своей группе.

Расписание четвертьфиналов:

Россия (2B) – Беларусь (3A), 3 мая, начало в 20:30 мск.
Канада (1A) – Чехия (4B), 3 мая, начало в 23:00 мск.
Финляндия (1B) – Швейцария (4A), 4 мая, начало в 1:30 мск.
Швеция (2A) – США (3B), 4 мая, начало в 4:00 мск.

Особенности регламента плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.

1. Канада
2. Финляндия
3. Россия
4. Швеция
5. США
6. Беларусь
7. Чехия
8. Швейцария

Если не случится сенсаций, в полуфинале сыграют:
Канада – Швеция/США
Финляндия — Россия

Россию ждёт встреча с Беларусью. Все четвертьфинальные пары ЮЧМ
Если наша сборная выйдет в полуфинал, ожидается битва с Финляндией.
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