Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021

Сборная России обыграла команду Чехии на юниорском чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 11:1 в пользу россиян. Благодаря этому успеху российские хоккеисты заняли второе место в своей группе.



Расписание четвертьфиналов:



Россия (2B) – Беларусь (3A), 3 мая, начало в 20:30 мск.

Канада (1A) – Чехия (4B), 3 мая, начало в 23:00 мск.

Финляндия (1B) – Швейцария (4A), 4 мая, начало в 1:30 мск.

Швеция (2A) – США (3B), 4 мая, начало в 4:00 мск.



Особенности регламента плей-офф



Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:



1) место в группе

2) количество очков в группе

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе

4) количество забитых голов в группе

5) посев перед стартом турнира.



1. Канада

2. Финляндия

3. Россия

4. Швеция

5. США

6. Беларусь

7. Чехия

8. Швейцария



Если не случится сенсаций, в полуфинале сыграют:

Канада – Швеция/США

Финляндия — Россия

Россию ждёт встреча с Беларусью. Все четвертьфинальные пары ЮЧМ Если наша сборная выйдет в полуфинал, ожидается битва с Финляндией.