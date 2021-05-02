Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021

Сборная России обыграла команду Чехии на юниорском чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 11:1 в пользу россиян. Благодаря этому успеху российские хоккеисты заняли второе место в своей группе.
Расписание четвертьфиналов:
Россия (2B) – Беларусь (3A), 3 мая, начало в 20:30 мск.
Канада (1A) – Чехия (4B), 3 мая, начало в 23:00 мск.
Финляндия (1B) – Швейцария (4A), 4 мая, начало в 1:30 мск.
Швеция (2A) – США (3B), 4 мая, начало в 4:00 мск.
Особенности регламента плей-офф
Четвертьфинал играется крест-накрест, в полуфинале происходит перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе
2) количество очков в группе
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе
4) количество забитых голов в группе
5) посев перед стартом турнира.
1. Канада
2. Финляндия
3. Россия
4. Швеция
5. США
6. Беларусь
7. Чехия
8. Швейцария
Если не случится сенсаций, в полуфинале сыграют:
Канада – Швеция/США
Финляндия — Россия
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