«Оттава» четвёртый раз подряд не вышла в плей-офф
«Оттава Сенаторз» четвёртый раз подряд не вышла в плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 2 мая «Сенаторз» уступили «Монреалю» (2:3 ОТ) и потеряли теоретические шансы на выход в Кубок Стэнли.
«Оттава» занимает шестое место в таблице Северного дивизиона и после 51 матча набрала 43 очка. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Лидирует в Северном дивизионе «Торонто Мэйпл Лифс» (71 очко), следом идёт «Эдмонтон Ойлерз» (62), третье место у «Виннипег Джетс» (57), замыкает топ-4 «Монреаль Канадиенс» (55). Также на плей-офф ещё претендуют «Калгари Флэймз» (47 очков) и идущий на седьмом месте после 45 матчей «Ванкувер Кэнакс».
Романов подрался с американским форвардом в матче «Монреаль» — «Оттава»
Рекомендуем вам
- 2 мая 2021
-
10:17
-
09:46
-
09:19
-
09:08
-
08:56
-
08:32
-
08:30
-
08:25
-
08:17
-
07:45
-
07:45
-
07:29
-
07:11
-
07:00
-
06:53
-
06:44
-
06:40
-
06:33
-
06:33
-
06:33
-
05:59
-
05:45
-
05:36
-
04:56
-
04:51
-
04:48
-
04:34
-
04:20
-
04:05
-
03:56
-
03:28
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам