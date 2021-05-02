«Оттава» четвёртый раз подряд не вышла в плей-офф

«Оттава Сенаторз» четвёртый раз подряд не вышла в плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. 2 мая «Сенаторз» уступили «Монреалю» (2:3 ОТ) и потеряли теоретические шансы на выход в Кубок Стэнли.

«Оттава» занимает шестое место в таблице Северного дивизиона и после 51 матча набрала 43 очка. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Лидирует в Северном дивизионе «Торонто Мэйпл Лифс» (71 очко), следом идёт «Эдмонтон Ойлерз» (62), третье место у «Виннипег Джетс» (57), замыкает топ-4 «Монреаль Канадиенс» (55). Также на плей-офф ещё претендуют «Калгари Флэймз» (47 очков) и идущий на седьмом месте после 45 матчей «Ванкувер Кэнакс».