Романов подрался с американским форвардом в матче «Монреаль» — «Оттава»
В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Оттаву Сенаторз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Во втором периоде российский защитник Александр Романов подрался с американским нападающим Джошем Норрисом. Соперники обменялись ударами, после чего Норрис повалил Романова на лёд.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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