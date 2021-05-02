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«Ижсталь» из ВХЛ стала фарм-клубом «Нефтехимика»

«Ижсталь» из ВХЛ стала фарм-клубом «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил соглашение о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги ижевской «Ижсталью», сообщает официальный «твиттер» нижнекамского клуба.

По итогам регулярного чемпионата ВХЛ «Ижсталь» заняла последнее, 26-е место, набрав в 50 матчах 26 очков.

«Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге после 60 встреч набрал 40 баллов, занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Напомним, что победителем финала трофея ВХЛ — Кубка Петрова — стала ханты-мансийская «Югра», которая обыграла новокузнецкий «Металлург» в пяти матчах.

Кубок Гагарина выиграл омский «Авангард». В финале плей-офф КХЛ омичи обыграли московский ЦСКА со счётом 4-2. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

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