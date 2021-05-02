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«Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с Виктором Тихоновым

«Салават Юлаев» заключил двухлетний контракт с Виктором Тихоновым
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» заключил двухлетнее соглашение с экс-форвардом «Ак Барса» Виктором Тихоновым, сообщает KHL Media в «Твиттере».

Последние два сезона нападающий выступал за казанский «Ак Барс», в который пришёл из петербургского СКА. Также хоккеист провёл один сезон в Национальной хоккейной лиге: играл за «Чикаго Блэкхоукс» и «Аризону Койотс».

В сезоне-2020/2021 Тихонов сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 23 очка: забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. В Кубке Гагарина — 2021 хоккеист принял участие в 15 встречах, где набрал пять баллов (3+2).

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции. В полуфинале плей-офф КХЛ казанцы уступили будущему обладателю трофея — омскому «Авангарду».

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