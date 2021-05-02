«Что же это тогда за травма такая?» Подписчики отреагировали на видео Овечкина на батуте

Недавно Анастасия Овечкина, жена хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видео, на котором можно заметить, как форвард прыгает с детьми на батуте около их дома. На видео заметно, что нападающий держит своего младшего сына Илью на руках, тогда как старший — Сергей — веселится рядом с папой.

«Мы точно уверены, что у него «травма нижней части тела»?» – написал один из пользователей в комментариях в «Инстаграме».



«Рад, что Ови не слишком старался, потому что иначе у его сына появился бы шанс посоперничать с Гагариным», — добавил ещё один подписчик.



«А мне вот интересно, что же это тогда за травма такая, которая не даёт хоккеисту принимать участия в матчах, но прыгать на батуте — без проблем!» — добавил ещё один пользователь.



Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.