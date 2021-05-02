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Эмиль Гарипов заключил двухлетний контракт с «Трактором»

Эмиль Гарипов заключил двухлетний контракт с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0
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Голкипер Эмиль Гарипов подписал двухлетний контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне КХЛ голкипер провёл за омский «Авангард» 14 матчей в регулярном сезоне, пропустил 28 шайб и оформил три шат-аута. В московском «Динамо» у вратаря семь матчей в регулярке и один сухой матч.

Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 «Авангард» стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии омский клуб обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.

Кстати, голкипер омичей Шимон Грубец в плей-офф КХЛ провёл пять сухих матчей, два из которых в финальной серии с ЦСКА.

В прошедшем сезоне КХЛ «Трактор» занял пятое место в таблице Восточного дивизиона. В плей-офф челябинский клуб уступил «Салавату Юлаеву» (1-4).

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