«Авангард»: жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли повлиять на карьеру Чинахова

«Авангард» выступил с заявлением относительно ситуации с Егором Чинаховым.



«Егор Чинахов прошел все ступени системы подготовки игроков «Авангарда» и ярко заявил о себе в первый же год выступления в КХЛ. Это было бы невозможно без максимального внимания со стороны тренеров школы, а также тренерского штаба главной команды. Боб Хартли лично уделял большое внимание становлению игрока на высшем уровне, клуб и его руководство сделали все для того, чтобы Егор показал максимум своих возможностей. И результат – звание чемпиона КХЛ – пришёл.



Начиная с ноября клуб в лице генерального менеджера Алексея Волкова вёл переговоры с агентом Егора Чинахова о продолжении карьеры хоккеиста в «Авангарде». В марте на руках у агента игрока – Шуми Бабаева – было обновленное контрактное предложение. Тренерский штаб «Авангарда» уверен, что хоккеисту ещё рано пробовать себя на уровне НХЛ, необходимо для начала стать лидером клуба КХЛ, чтобы в дальнейшем уверенно проявить себя за океаном. Яркий пример тому – воспитанник «Авангарда» Илья Михеев, игрок основного состава «Торонто Мейпл Лифс».



Клуб готов был предложить Егору Чинахову достойные условия как в плане контракта, так и в плане развития – специалистами «Авангарда» был разработан индивидуальный план для хоккеиста. Мы хотели бы видеть Егора лидером команды, которая вернётся в Омск, примером для воспитанников нашей Академии.



Однако у агента Егора Чинахова оказались совершенно другие планы – не услышав наших аргументов, он постарался как можно скорее отправить игрока в НХЛ. Причём сделано это было максимально некорректным образом. Ещё за 10 дней до окончания сезона клуб узнал о том, что Чинахов решил уехать в «Коламбус», косвенно это подтверждал и сам Егор, рассказав о назначенной записи в посольстве США для получения визы. При этом агент хоккеиста по-прежнему всё отрицал. А в ночь на 1 мая в твиттер-аккаунте Бабаева появляется фото Чинахова в форме Коламбуса.



Кроме того, у нас вызвали недоумение слова господина Бабаева о том, что клуб неуважительно отнесся к Егору Чинахову после завоевания чемпионского титула. Хоккеист попал в условия карантина перед шестым матчем финала Кубка Гагарина и доступ к нему был запрещён. Клуб планировал вручить медаль и отпраздновать чемпионство с Егором после выздоровления хоккеиста.



Нам искренне жаль, что игры и пагубное влияние агента смогли настолько повлиять на карьеру и отношения воспитанника со своим родным клубом», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.