Грубец: Звягин – мой лучший тренер вратарей, буду благодарен ему до конца жизни

Голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец поделился мнением о работе с тренером Сергеем Звягиным.



«Сергей Звягин – лучший тренер вратарей, с которым я когда-либо работал. Это его победа, потому что он многому меня научил, и я буду благодарен ему до конца жизни. Его тренировки, упражнения на льду, то, как он со мной разговаривал о моей физической и психологической форме, — это бесценно. Он один из самых важных людей, которые мне помогли.



Он изменил пару вещей в моей игре, которые стали переломными. Это очень помогло мне в плей-офф и в каждом матче, где я играл. Я говорю о движении в воротах – при перемещении от штанги к штанге или когда соперник выезжает из-за ворот на пятачок. Для тех, кто не знает, насколько сложно играть вратарём, это просто маленькие движения. Но вратарям это видно – лёгкие движения головой, плечами. Это небольшие движения, но они полностью всё меняют.



Было тяжело долго не играть в конце регулярки и начале плей-офф, я никогда так долго не играл, может только по молодёжке. Я изменил настрой, сказал себе: «Ладно, сейчас надо упорно работать, быть готовым, когда дадут шанс, и прилагать максимум усилий. Мы работали с Сергеем над моими кондициями, выносливостью и маленькими деталями. Я тренировался и тренировался, ждал своего шанса, чтобы ухватиться за него. Это было непросто, но я был рад, что Игорь Бобков хорошо играет. Понимал, что нет причин что-то менять, так что я просто ждал. Желал успехов команде и Бобкову и ждал. Это хоккей, такой у нас образ жизни.



Когда я получил шанс и занял ворота, я так здорово себя чувствовал и физически, и морально! Когда не играл, тренировался по полтора часа в день, выкладываясь на 100%. Затем я сыграл матч, шёл по 20 минут, от периода к периоду. И после каждого периода говорил себе: «Ну, как ты там? Я чувствую себя прекрасно, вообще не устал». Это одна из причин, по которой я весь плей-офф провёл в отличной форме. Я не думал о своём состоянии, только о том, чтобы быть готовым к каждой игре. Когда я стал чемпионом в Чехии, невероятно устал. В этом году нет такой физической усталости, только эмоциональная»», — сказал Грубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Ковальчук изменил всё. Этот парень обласкан богом». Чемпионское интервью с Грубецом Шимон Грубец начинал сезон в худшей команде КХЛ, а закончил с Кубком Гагарина в клубе, за который тайно мечтал играть.