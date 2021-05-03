«Новый шаг в моей жизни!» Чинахов отреагировал на подписание контракта с «Коламбусом»

Новобранец «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов отреагировал на подписание контракта с командой из Огайо. На своей странице в «Твиттере» хоккеист разместил небольшой пост.

«Новый шаг в моей жизни», — написал Чинахов.

Соответствующий пост доступен на странице Егора в «Твиттере».

Напомним, Чинахов принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда».

Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).

Егор станет третьим россиянином в составе команды из Огайо. За «Коламбус» также выступают Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.